Le MHSC présente ses nouvelles tenues pour la saison 20020-2021

Les nouvelles tenues sont arrivées : les footballeurs et footballeuses du MHSC joueront en bleu à domicile et en orange à l'extérieur.

C'est dans une vidéo tournée sur la plage de Villeneuve-les-Maguelone que l'on découvre les nouvelles tenues des footballeuses et footballeurs du MHSC pour la saison à venir, portées par Marion Torrent, Lena Petermann, Maëlle Lakrar, Vitorino Hilton, Andy Delort et Jordan Ferri.

Pas de grand changement pour la tenue à domicile à dominante bleu roi avec une bande et un col orange. C'est la tenue pour les matchs à l’extérieur qui change du tout au tout : blanc la saison dernière ,elle passe à l'orange, maillot et short.

Ces tenues sont mises en vente à compter de ce mardi 14h dans les deux boutiques du club : MHSC store d'Odysseum et le nouveau magasin qui vient d être inauguré en centre ville, rue de la Loge et via le site internet.

Première sortie pour le MHSC face au FC Sète en match amical ce samedi 25 juillet au stade Louis Michel à 19h, la billetterie en ligne est ouverte.