Nantes, France

Il est arrivé en Europe comme une promesse à 19 ans, en 2014, recruté à Sao Paulo par le club italien de l'Udinese, qui a l'habitude de recruter des talents très jeunes avant de les envoyer s'aguerrir en Europe. Quatre ans après, la carrière de Lucas Evangelista, 23 ans, n'a toujours pas décollé. Prêté d'abord en Grèce, au Panathinaïkos lors de la saison 2015-2016, il dispute 12 matchs seulement de championnat. De nouveau prêté la saison passée à Estoril, au Portugal, il a enfin réalisé une saison pleine, en participant à 36 matchs de championnat et en inscrivant quatre buts.

Il doit compenser le départ de Thomasson

C'est fort de cette expérience réussie au Portugal que Lucas Evangelista pose ses valises à Nantes, qui l'a acheté à l'Udinese, encore propriétaire du joueur. Milieu offensif créatif, il peut évoluer dans l'axe ou à gauche du terrain et aura la responsabilité notamment de compenser le départ d'Adrien Thomasson, qui a préféré partir libre à Strasbourg au début du mois de juillet. Evangelista, qui portera le numéro 17, s'engage pour cins ans à Nantes.

2e recrue brésilienne de l'été

Il devient aussi le cinquième Brésilien de l'effectif nantais avec les défenseurs Fabio Da Silva, Diego Carlos et Lucas Lima et le milieu de terrain Andrei Girotto. Cela devrait faciliter son intégration dans le vestiaire, surtout que son entraîneur parle la même langue que lui. Miguel Cardoso, le nouveau coach nantais, avait d'ailleurs croisé la route de son nouveau joueur la saison passée lorsqu'il entraînait Rio Ave et que Lucas Evangelista évoluait sous le maillot d'Estoril, au Portugal. Le FCN précise d'ailleurs qu'"il retrouvera notamment Diego Carlos avec qui il a évolué sous les couleurs du Desportivo Brasil et du São Paulo FC."

Evangelista présenté à la presse le 1er août

Lucas Evangelista ne jouera pas ce samedi à 19 heures au stade de la Rudelière, aux Sables d'Olonne, lors du match amical entre le FC Nantes et le SCO Angers. C'est ce que précise le club nantais. Le brésilien, qui ne parle pas français, sera présenté à la presse mercredi prochain à la Jonelière.