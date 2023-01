Le milieu de terrain du Nîmes Olympique Lamine Fomba officiellement transféré à Saint-Etienne

Lamine Fomba entouré de Loïc Perrin et Laurent Battles

Lamine Fomba a été officiellement transféré à Saint-Etienne ce samedi. Le désormais ancien milieu défensif des crocos s'est engagé pour une durée de deux ans et demi avec les Verts. Le montant du transfert n'a pas été officiellement dévoilé, mais il avoisinerait les 500 000 euros.

Lamine Fomba, qui vient de fêter ses 25 ans, était arrivé à Nîmes en provenance d'Auxerre à l'été 2019. Il avait été acheté 3 M€ à l'époque. C'était le transfert le plus cher de l'histoire du club croco. En trois saisons et demie, Lamine Fomba, à qui il restait six mois de contrat, a disputé 110 matchs sous le maillot nîmois dont 52 de Ligue 1.