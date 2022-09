Le milieu de terrain du TFC, Steve Mvoué, transféré à Seraing en D1 belge

Le jeune milieu de terrain camerounais du TFC, Steve Mvoué, a été transféré à Seraing, promu en première division belge, a annoncé mercredi le club. Arrivé à l'été 2020 à Toulouse, le joueur de 20 ans n'a disputé depuis que 12 rencontres sous le maillot du Tef, dont aucune en Ligue 1 cette saison. Après la France il y a une semaine, le marché estival des transferts s'est officiellement refermé mardi en Belgique.

Si on fait le bilan des transferts, c'est le sixième départ définitif chez les Violets après Nathan Ngoumou, Samuel Kasongo, Kalidou Sidibé, Bafodé Diakité et Mamady Bangré (sans compter les prêts de Skyttä, Rapnouil, Serber et Sanna). Coté arrivées, le TFC compte cinq recrues : Veljko Birmančević, Theocharis Tsingaras (prêté par le PAOK Salonique), Oliver Zandén, Kjetil Haug, Thijs Dallinga et Zakaria Aboukhlal.