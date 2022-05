Le milieu de terrain Fred Dembi quitte l'US Orléans et rejoint le Red Star

Après une saison de National avec l'US Orléans, Fred Dembi quitte le Loiret. Le milieu de terrain de 26 ans est transféré au Red Star, qui évolue également en N1. L'USO l'a annoncé officiellement ce vendredi. Fred Dembi aura disputé 29 matchs de championnat, pour un but et deux passes décisives.

Ça continue de bouger du côté du stade de la Source. Après l'arrivée ce jeudi de Vincent Viot au poste de gardien de but, probablement pour remplacer Franck L'Hostis qui n'a pas accepté de prolongation de contrat, un milieu de terrain orléanais quitte le navire. Fred Dembi est transféré dans le club francilien du Red Star (N1). L'US Orléans l'a annoncé officiellement ce vendredi sur son site officiel et ses réseaux sociaux.

Indemnités de transfert à la clé pour l'USO ?

Fred Dembi faisait partie des rares joueurs de l'effectif loirétain encore sous contrat (avec Liamine Mokdad, Ibrahim Sangaré ou encore Jimmy Halby-Touré). Le Red Star devrait donc verser une indemnité de transfert à l'USO pour s'offrir les services du natif du joueur de 27 ans.

Arrivé de Cholet l'été dernier, le numéro six de l'US Orléans a disputé 29 matchs (24 titularisations) de championnat sous les couleurs jaune et rouge, pour un but et deux passes décisives.