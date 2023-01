Ligue 2 : le milieu de terrain Jessy Benet quitte l'Amiens SC pour Grenoble

Au club depuis 2021, le milieu de terrain quitte l'Amiens SC pour rejoindre le Grenoble Foot 38, qui évolue également en Ligue 2 de football, précise le club sur son compte Twitter.

L'Amiens SC et Jessy Benet ont trouvé un accord afin de mettre fin au contrat qui les liait. Le milieu de terrain de 29 ans retourne donc libre au GF38 après un premier passage entre 2018 et 2021. Il a joué 52 matchs sous le maillot Amiénois, a été l'auteur de 4 buts et de 5 passes décisives sous les couleurs de l'ASC.