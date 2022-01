Le milieu de terrain suédois Jens Cajuste rejoint le Stade de Reims

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Son nom circulait depuis quelques jours et c'est finalement une réalité. Jens Cajuste s'est engagé lundi soir avec le Stade de Reims pour une durée de 4 ans et demi soit jusqu'en 2026. Le milieu de terrain de 22 ans, grand espoir du football suèdois, arrive du club danois du FC Midtylland. Plusieurs clubs dont les Anglais de Newcastle et le club français de Rennes avaient les yeux rivés sur ce joueur plein d'avenir. Les sommes avancées pour racheter son contrat étaient estimées à plus de 10 millions d'euros. Si le montant du transfert n'a pas été révélé, le club rémois a surtout réussi à convaincre ce milieu de terrain de rejoindre la Ligue 1 à Reims. Jens Cajuste a déjà une expérience au plus haut niveau puisqu'il a disputé 6 matches de Ligue Europa mais surtout 4 matches de Ligue des Champions avec le club danois. Il est également international suédois avec 8 sélections, il a même disputé l'Euro 2020 l'été dernier. Jens Cajuste sera qualifié pour le prochain face au Stade Delaune face à Metz. Un stade qu'il a déjà découvert, il y a un peu moins de 2 ans lorsque Midtylland était venu disputer un match amical de préparation le 15 août 2020, il avait joué 45 minutes.

Avec cette deuxième recrue hivernale après le Belge Maxime Busi qui est arrivé la semaine dernière, le Stade de Reims frappe un grand coup en ce début de mercato. Et montre aussi son attractivité et le sérieux de sa cellule de recrutement.

Côté départ, le milieu de terrain Mathieu Cafaro quitte le Stade de Reims. Il rejoint le club belge du Standard de Liège. Le défenseur Fodé Doucouré est lui prêté au club de National du Red Star. Un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Si les Rémois ont été très actifs sur le marché des transferts, il va désormais falloir étudier les nombreuses offres qui vont agiter ce mercato autour d'Hugo Ekitiké. Le Stade de Reims a fixé la barre à 30 millions d'euros pour ceder son meilleur buteur ce qui serait un record.