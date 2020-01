Le milieu offensif Franck Julienne quitte le Mans FC

Franck Julienne n'aura joué que douze matchs avec les sang et or.

Le Mans, France

Fin de parcours pour Franck Julienne au Mans FC. Le milieu offensif et le club ont décidé de mettre fin à leur collaboration "d'un commun accord", ce samedi midi. Le Mans FC officialise son départ dans un communiqué publié sur son site.

Le joueur de 28 ans aura porté les couleurs sang et or pour douze matchs, en Ligue 2 et en Coupe de France. Il part à peine six mois après avoir été recruté pour la montée du club en Ligue 2. "Le Président Thierry Gomez ainsi que l’ensemble du Club le remercient pour son professionnalisme et lui souhaitent le meilleur pour la suite de sa carrière", souligne le communiqué.