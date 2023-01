Le milieu suisse Vincent Sierro débarque au TFC

Après Kamanzi et Suazo, le TFC enregistre une troisième arrivée cet hiver. Le milieu de terrain Vincent Sierro arrive en provenance des Young Boys de Berne.

Avec son club suisse, Sierro a disputé 119 matches en deux saisons et demie. Il a notamment été sacré champion de Suisse en 2020 et 2021. Âgé de 27 ans, il a connu la Ligue des Champions avec son club.

Sierro : "Une superbe opportunité"

"Je suis extrêmement heureux de rejoindre le TéFéCé. C'est une superbe opportunité et je me réjouis à l'idée de rencontrer mes coéquipiers et d'être à la disposition de l'entraîneur. J'ai assisté au match de Coupe de France samedi au Stadium et j'ai suivi les dernières rencontres. L'équipe joue très bien au ballon et a une philosophie de jeu qui me plaît et qui correspond à mon style de jeu. Je connais le Club depuis de nombreuses années : un magnifique stade, une très belle ambiance dans une très belle ville ! Je suis impatient maintenant de faire la connaissance de nos supporters au Stadium. J'espère leur donner satisfaction et leur apporter beaucoup de joie !", explique le joueur sur le site du TFC.