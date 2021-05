Le monde du foot se mobilise contre l'homophobie, un joueur du FC Lorient parmi les participants

A l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie ce lundi 17 mai, la Ligue de football professionnel et des clubs des ligues 1 et 2 organisent une vente aux enchères au profit d'associations mobilisées.

Enzo Le Fée (en orange et noir) fait partie des 100 joueurs qui mettent leur maillot aux enchères au profit d'associations qui luttent contre l'homophobie.

Cent maillots de football sont à vendre aux enchères dès ce lundi 17 mai. Pour la première fois, les clubs étaient invités à floquer des maillots du drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT. Des maillots vendus au profit des associations qui luttent contre l’homophobie : Foot Ensemble, les PanamBoyz&Girlz United, et SOS Homophobie. La vente aux enchères est lancée par la ligue de football professionnel (LFP) et 40 clubs de ligue 1 et de ligue 2.

Parmi les participants à l'opération, le milieu de terrain du FC Lorient, Enzo Le Fée. C'est aussi le cas de Sébastien Corchia du FC Nantes. Pour accéder à la vente, vous pouvez vous rendre sur la plateforme dédiée. Les enchères sont prévues jusqu'au 30 mai à 15h.