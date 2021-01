Le monde du football soutient Thibault, un jeune supporter lensois victime de harcèlement

Régulièrement, Thibault, un jeune supporter du Racing Club de Lens, publie sur YouTube des vidéos où il débriefe les matchs de son équipe préférée. Mais il reçoit des moqueries sur les réseaux sociaux en raison de son handicap. Il a publié un message pour y répondre, vu plus de 950 000 fois.

Même s'il ne peut pas venir au stade en ce moment, Thibaut, un fervent supporter du Racing Club de Lens, ne loupe jamais un match de son équipe et après les rencontres, il réalise une vidéo où il revient sur la rencontre et en profite pour chanter quelques chants bien connus des habitués du stade Bollaert. Mais sous ses vidéos qu'il publie sur YouTube et d'autres réseaux sociaux, le jeune homme, handicapé, reçoit très régulièrement des insultes.

Alors ce jeudi, il a posté une vidéo sur Twitter où il répond à ceux qui se moquent de lui : "Certains idiots s'amusent à publier mes vidéos sans me demander mon autorisation", explique-t-il sur sa vidéo.

Son cri du cœur, où il rappelle son amour pour le club artésien, fait très vite le tour des réseaux sociaux. Et Thibault reçoit le soutien du Racing Club de Lens, mais aussi de nombreuses personnalités du monde du football, comme les internationaux français Wissam Ben Yedder et Aymeric Laporte. Pour l'ancien défenseur lensois, Franck Queudrue, "ce qu'il fait, c'est admirable. C'est important de se rallier à des causes comme ça pour faire reculer la bêtise".

En conférence de presse ce jeudi matin avant Lens-Strasbourg (samedi à 21h, à vivre en direct sur France Bleu Nord), Franck Haise espérait revoir "très vite Thibault en tribune avec nos supporters".