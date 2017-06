Le monde du sport toulousain touché par le décès de Louis Nicollin

L'historique président du club de football de Montpellier (MHSC) est décédé ce jeudi des suites d'un malaise cardiaque, le jour de son anniversaire. Du TFC au Stade Toulousain, les hommages sont unanimes.

Louis Nicollin est décédé ce jeudi après un malaise cardiaque. Il sortait d'un restaurant dans le Gard où il venait de fêter son 74è anniversaire. Truculent, provocateur, Louis Nicollin, surnommé "Loulou" était le président du club de Montpellier depuis 1974. Il a croisé la route de bon nombre de présidents de clubs et d'athlètes du foot français et du rugby. A Toulouse, les hommages sont nombreux dans les deux clubs phares de la ville.

Olivier Sadran surpris, Jean-René Bouscatel ému

Le TFC a très vite mis en une de son site un hommage à "une personnalité incontournable du foot français"

⚫️ Le TFC présente toutes ses condoléances à la famille de Louis #Nicollin, au @MontpellierHSC et ses supporters.



→ https://t.co/e0EW8ZAUap pic.twitter.com/TmGGJFRWb4 — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 29, 2017

Olivier Sadran, le président du Toulouse Football Club a aussi fait part de sa tristesse au micro de France Bleu Toulouse : "C'est une figure qui a toujours été fidèle au sport et qui s'est toujours impliqué dans sa ville et pas que pour le foot d'ailleurs. Nos rapports ont toujours été excellents et c'est sûr qu'il va nous manquer." L'entraîneur du TFC, Pascal Dupraz a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux "Une grande figure du foot que j'aime s'en va". L'attaquant toulousain, né à Sète, Andy Delort a aussi posté un hommage.

Un grand monsieur nous a quitté...



Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches 🙏 pic.twitter.com/JFfMmIgzrv — Andy Delort (@AndyDelort9) June 29, 2017

Du côté d'Ernest Wallon, Jean-René Bouscatel qui va quitter la présidence du Stade Toulousain, était très ému à l'annonce du décès de l'emblématique président du club de foot héraultais. Les deux hommes se sont cotoyés lorsque Louis Nicollin a volé au secours du club de rugby de Béziers. Le président du Stade salue : "Quelqu'un qui était capable d'excès mais toujours plein de bonne humeur, de gentillesse et d'attention dans la discrétion. Un homme autant truculent que sensible et profond"

"C'était ça Loulou" JR Bouscatel raconte un souvenir avec le président du MHSC Copier

"C'est un peu la fin d'un monde où dans le sport en général on vivait dans la convivialité et la bonne humeur. Je crains qu'il n'y en ait plus beaucoup des comme lui, c'est un monde différent." - Jean-René Bouscatel président du stade Toulousain.

Emotion aussi chez l'ancien capitaine du Stade Toulousain et du XV de France, ainsi que chez le Montpelliérain passé par Toulouse, Louis Picamoles.

Triste d'apprendre le décès d'un grand acteur du football français et d'un fan absolu de sport . #riploulou — Thierry Dusautoir (@TitiDusautoir) June 29, 2017