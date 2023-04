Le Mondial de Montaigu a 50 ans

Il fête cette année ses 50 ans ! Le Mondial de Montaigu, tournoi international de football minime , débute ce dimanche à 18 heures. Pour cet anniversaire, les cinq continents seront représentés avec des sélections du Mexique, d'Arabie Saoudite, de Guinée, du Japon, d'Angleterre, du Portugal. Et même une délégation de la fédération de Nouvelle-Calédonie.

"Mon père découvre un football international qu'il veut faire connaître à Montaigu", Denis Van Den Brink

Benzema, Ronaldo, M'Bappé, plusieurs grands noms du football sont passés par ce tournoi renommé créé en 1973 par André Van Den Brink (décédé en 2017), un hollandais exilé en Vendée. " Mon père est venu vivre en France à l'âge de 20 ans. Il aimait le football et par son métier de responsable exportations des fabricants de chaussures du Nord Vendée et du Choletais, il était amené à sillonner l'Europe", raconte son fils Denis Van Den Brink. "Il découvre l'Ajax d'Amsterdam, le Bayern Munich, un football international qu'il veut faire connaître à Montaigu. Son tour de force à lui a été de trouver assez facilement ses entrées dans tous ces grands clubs européens et de leur dire de venir dans ce petit coin de Vendée".

Kylian M'Bappé lors de sa participation au Mondial de Montaigu sous le maillot de Monaco, ici face à Nantes, en 2014 - Mondial Montaigu

Montaigu et la Vendée découvrent grâce à ce tournoi un football plus moderne poursuit Denis Van Den Brink : "Quand l'Ajax Amsterdam déboule, comme le Bayern de Munich avec leur cars marqués à leur logo, ils ont des équipements extraordinaires, des préparateurs,, des méthodes d'échauffement et d'entraînement que l'on ne connaît pas. Même le grand FC Nantes de l'époque qui participe au tournoi de Montaigu a l'air de parfaits petits amateurs à côté de l'environnement footballistique de ces grands clubs européens."

La recette du tournoi tient également aujourd'hui à sa "grosse équipe de bénévoles et de copains" souligne Michel Allemand actuel président de ce Mondial. "Pour le 50ᵉ anniversaire on tenait à avoir les cinq continents. On a eu la chance de pouvoir obtenir l'accord de la Nouvelle-Calédonie. Et puis les pays africains ou l'Arabie saoudite sont des pays qui ne sont pratiquement jamais invités dans les tournois, donc ils sont très contents de venir chez nous". Vendredi 7 avril une grande soirée anniversaire animera les rues de Montaigu.

Un tournoi retransmis à la télévision

Pour la première fois, les matchs seront retransmis par la chaîne régionale NATV (NA pour Nouvelle Aquitaine), une première mondiale pour des U16.

