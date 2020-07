Le Montpellier Handball veut sa Halle des Sports avant les Jeux Olympiques de 2024

Pour grandir, le MHB est convaincu qu'il ne peut ni continuer de se produire à René-Bougnol (3.000 places), ni se permettre de miser sur l’Arena (10.000 places). La première enceinte est trop petite, vétuste et ne permet pas le développement d’activités autour de l'édifice. La seconde est trop mal située, surdimensionnée, trop coûteuse et présente une grosse contrainte : le télescopage avec d’autres événements dans l’agenda, selon Patrice Canayer.

Explications - Bertrand Queneutte, avec Julien Deljarry et Patrice Canayer Copier

Ainsi, l’objectif, avec ce projet de Halle des sports, est d’abord de faire grandir la capacité d’accueil, des supporters comme des VIP,dans des proportions raisonnables, "entre 5.5000 et 6.000 personnes", car le manager rappelle que "la crise du Covid l’a encore montré, toute notre économie se fait sur les jours de matchs, on a très peu de droits audiovisuels, c'est une réalité incontournable".

Seulement, pour attirer le plus de monde possible, l’idée est aussi de l’implanter dans un lieu de vie, le plus spacieux et accessible possible, avec la présence de commerces, de restaurants et d’activités qui vont au-delà du handball.

Enfin, la volonté du club est que cette nouvelle salle soit fin prête pour 2024, année durant laquelle la France doit accueillir les Jeux Olympiques. Le président Julien Deljarry comme le manager Patrice Canayer, n’imaginent pas que l’un des plus importants clubs de handball en Europe ne puisse pas recevoir des matchs dans des conditions optimales et que Montpellier ne puisse pas offrir une jolie vitrine aux yeux du monde entier.

« Ca devient urgent », dit Patrice Canayer

Pour l’heure, un projet est bouclé et doit arriver entre les mains du nouveau maire de Montpellier. Il présente différents schémas, pour le montage financier : "Du tout public au tout privé", explique Julien Deljarry.

L’idéal se situe sans doute à mi-chemin, et l’option souhaitée par le club est de pouvoir gérer l'enceinte, dont il ne serait pas propriétaire.

S’ils ont chacun remercié l’ancien maire Philippe Saurel pour le soutien sans faille apporté ces dernières années au MHB, les deux hommes forts du Montpellier Handball ont tous les deux fait part de leur envie et de leur confiance à l’idée de collaborer avec Michaël Delafosse : « On saura travailler ensemble pour le développement national et international du club (…) Michaël Delafosse est profondément attaché au MHB, il en est un supporter, et aux associations ». Les différents acteurs doivent désormais discuter et trouver des terrains d’entente, afin de faire avancer le projet.