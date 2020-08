Le Montpellier Hérault attend Jonas Omlin, futur gardien en provenance du FC Bâle

C'est une piste que nous avions évoquée dès le 8 juin sur France Bleu Hérault, puis que nous avions considéré comme la plus chaude début juillet, dans 100% Paillade. En réalité, Montpellier travaillait dessus depuis un an, mais n'était pas parvenu à boucler le transfert l'été dernier. Cette fois, c'est chose faite, ou presque. Mercredi matin, dans Midi Libre, Laurent Nicollin confiait avoir formulé une seconde offre après qu'une première ait été repoussée, avant que le président confirme qu'il n'était "pas loin de trouver un accord", le soir même sur RMC. Ce nom avait par ailleurs été cité, parmi d'autres, par plusieurs confrères et observateurs du club sur les réseaux sociaux, ces dernières semaines.

Un an de travail, un intermédiaire français dans la boucle

Selon nos informations, ne restent désormais que quelques détails à régler, mais les deux formations dont désormais d'accord sur l'essentiel et devraient se serrer la main pour un transfert autour de 5 millions d'euros, sachant que le MHSC souhaitait payer en plusieurs fois et que le FC Bâle n'est pas au mieux sur le plan financier. Le portier helvète était convoité, notamment en Allemagne, mais a choisi Montpellier, conseillé par son agent suisse et par un intermédiaire français, un agent connu du milieu, Laurent Schmitt, qui a beaucoup agi pour sa venue.

Jonas Omlin va donc débarquer en France et quitter son pays pour la première fois, probablement la semaine prochaine. Il passera la traditionnelle visite médicale et devrait parapher un contrat de quatre ans, lui qui a subi une petite blessure musculaire en championnat contre Saint-Gall, fin juillet. Il ne devrait donc pas participer à la fin de la campagne européenne avec le FC Bâle, ni même à la demi finale de coupe de Suisse à la fin du mois. Si tout va bien, il devrait garder la cage héraultaise à La Mosson dès la reprise contre Lyon, le weekend du 22/23 août.

Un gardien jeune et confirmé

Jonas Omlin (1m90) a disputé plus de 100 rencontres en Super League, la première division suisse et une dizaine sur la scène européenne, entre Europa League et tours de qualification pour la Ligue des Champions. Lancé dans le grand bain avec Lucerne, en 2015, Jonas Omlin a connu "des débuts timides" au plus haut niveau, selon un ancien entraîneur français en Suisse que nous avons contacté : "Il était doté d'un excellent jeu au pied, mais passait parfois au travers et semblait sous pression".

Le jeune homme a ensuite bien progressé et a délogé ses concurrents les uns après les autres avant de s'installer dans le fauteuil de numéro un, au FC Bâle, où il a signé à l'été 2018. Un club "qui ne se trompe pas beaucoup", toujours selon cet ancien coach en Suisse. De bonne augure, quand on sait que Montpellier non plus ne se trompe pas beaucoup, dernièrement.