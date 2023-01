Le Montpellier Hérault cherche son gardien : Kovacevic et Lecomte courtisés par le MHSC

Daniel Karmann et Urbanandsport (AFP et Maxppp)

Comme indiqué encore vendredi dans 100% Paillade , le MHSC a bel et bien entamé des démarches dans le but de rapatrier Benjamin Lecomte, gardien de l'AS Monaco prêté à l'Espanyol de Barcelone, cette saison. Seulement, comme évoqué par plusieurs médias étrangers , Montpellier a aussi lancé une autre piste.

ⓘ Publicité

Celle-ci, nous sommes en mesure de le confirmer, mène en Pologne, chez le leader du championnat. Vladan Kovacevic, portier du Raków Częstochowa, auteur de neuf clean-sheet sur les quatroze matchs de Ekstraklasa qu'il vient de disputer, est ainsi courtisé par la Paillade, qui a prouvé ces dernières années qu'elle avait du flair quand il s'agissait de protéger sa cage (Rulli, Omlin).

Deux profils très différents

D'un côté, un ex-international tricolore (31 ans) qui connaît la maison orange et bleu comme la Ligue 1, pour lequel il faut trouver un accord avec l'AS Monaco et son club actuel en Catalogne, et qui devrait accepter de voir son salaire chuter pour revenir à Montpellier, alors que son bail court jusqu'en juin 2024.

De l'autre, un gardien en devenir (24 ans), déjà appelé avec la Bosnie Herzégovine mais qui n'a encore jamais joué avec le maillot national chez les A, sur lequel le MHSC peut espérer une plus-value en cas de revente, si le pari s'avère gagnant, mais pour lequel l'indemnité de transfert est certainement bien plus onéreuse que pour le français. Le garçon serait en effet sous contrat jusqu'en juin 2026, et il faudrait débourser au moins 5 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Ces dernières heures, selon nos informations, les deux pistes étaient toujours d'actualité. L'une d'elle devrait se détacher en tout début de semaine. A moins qu'aucune n'aboutisse, ce qui paraît peu probable, et que le MHSC sorte un autre nom de son chapeau.