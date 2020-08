Le Montpellier Hérault et Metz se partagent les points (amical)

Privé de plusieurs cadres (Delort, Hilton, Mavididi), le MHSC a mis du temps à rentrer dans son match et la défense a plutôt subi en début de première période, face au FC Metz, faisant preuve parfois de fébrilité défensive, selon Thomas Jeangeorge, de France Bleu Lorraine. Pour sa première sous ses nouvelles couleurs, le gardien Jonas Omlin s'est d'ailleurs illustré par deux parades, dont une lors d'un face à face contre Opa Nguette.

Pour autant, ce sont bien les hommes de Michel Der Zakarian, organisés en 5-4-1, qui sont parvenus à ouvrir le score sur un exploit individuel de Gaëtan Laborde : un ballon récupéré aux abords de la surface adverse, puis l'élimination de deux joueurs avant de tromper le gardien (1-0).

Revenus avec plus de mordant en deuxième mi-temps, puis réorganisés avec une défense à quatre, c'est là aussi contre le cours du jeu que les héraultais ont concédé l'égalisation de Farid Boulaya (1-1), alors qu'ils semblaient sur le point de doubler la mise. Un second acte marqué par de nombreux changements. L'entrée en jeu de Florent Mollet a d'ailleurs beaucoup apporté à ses coéquipiers. Egalement remarquées, les performances de Gaëtan Laborde, de Jonas Omlin, de Mihailo Ristic et de Joris Chotard.

Ambroise Oyongo et ses partenaires doivent se contenter d'un nouveau nul © Maxppp - Arnaud Castagne

Préparation compliquée, plans contrariés

Le Montpellier Hérault termine sa préparation estivale sur un nouveau nul, après ceux concédés face à Bastia (2-2) et Sète (2-2). Le MHSC n'a obtenu qu'un succès, contre Rodez (1-3), et s'est incliné contre Strasbourg (2-1). Pas épargné pas les pépins physiques, les hommes de Michel Der Zakarian ont fait face à la contamination au Covid-19 de plusieurs joueurs ces dernières semaines (sept au total depuis le début de la pandémie), le dernier en date étant l'attaquant vedette Andy Delort. Ils ont été contraints d'annuler plusieurs matchs, dont un face à l'Olympique de Marseille.

Michel Der Zakarian devra trouver la bonne formule pour se rendre à Rennes, samedi prochain, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Le technicien sera privé de Andy Delort (covid-19) et de Stephy Mavididi (cheville). Il devrait en revanche retrouver son doyen brésilien en défense centrale.