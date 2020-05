Football : les supporters et les ultras de Montpellier méritent aussi d'être applaudis

A tort, les autorités et le grand public ont parfois tendance à les mettre tous dans le même panier, mais pour une fois, c'est justifié. En effet, à Montpellier comme dans plusieurs clubs en France, les supporters ne font qu'un, en matière de solidarité. Quand il s'agit d'aider, ceux du MHSC, à commencer par les ultras, sont en première ligne depuis le début de la pandémie : cagnotte en ligne, banderoles à l'hôpital, ou encore dons de nourritures aux soignants. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est désormais au remboursement de leur abonnement que beaucoup d'entre eux renoncent.

Alors que la saison 2019/2020 a été amputée, les quelques 8.000 abonnés du stade de la Mosson se sont vus privés de cinq matchs, dont la réception de l'OM. Ainsi, le club a proposé un avoir valable 18 mois ou bien un remboursement. Seulement, de nombreux supporters n'ont pas l'intention de réclamer quoi que ce soit aux dirigeants du MHSC, frappé de plein fouet par la crise.

Deux options

Deux directions ont donc été prises par les différentes associations, qui regroupent près d'un millier de fans. D'un côté, celle de l'Armata Ultras et de ses 79 membres qui ont opté pour l'une des options proposées par le club et qui appelle tout ceux qui le souhaitent à faire de même : reverser l'avoir au fonds de dotation du Montpellier Hérault"Espoir Orange et Rêve Bleu", qui oeuvre dans de nombreux domaines comme la santé ou l'environnement. De l'autre, celle de Paillade 1974, des Ultras de la Butte et du Club Central des Supporters, qui appellent les supporters à ne rien réclamer, "ni remboursement ni avoir".

Bien sûr, tous indiquent qu'ils ne s'agit pas d'une obligation et comprennent que certains ne puissent pas se le permettre, en fonction de la situation financière et du niveau de revenu de chacun. L'Armata Ultras rappelle, cependant, que le club est un de ceux "qui pratiquent les tarifs les moins chers de l'élite en ce qui concerne les abonnements".

De son côté, "Bouba" de l'association Paillade 1974 estime que "les supporters doivent bien cela au club" qui les soutient sans cesse, "y compris quand il se voit infligé des amendes ou des huis-clos" par la commission de discipline de la LFP. Ce fut d'ailleurs le cas à cinq reprises, cette saison.

Le communiqué de Paillade 1974, les ultras de la Butte et le Club Central - Paillade 1974