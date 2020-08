Le Montpellier Hérault présente officiellement ses deux premières recrues : Stephy Mavididi et Jonas Omlin

Le gardien Jonas Omlin et l'attaquant Stephy Mavididi ont officiellement été présentés en conférence de presse, ce lundi, au centre d'entraînement de Grammont. Le suisse et l'anglais se sont exprimés pour la première fois face à la presse, depuis leur arrivée à Montpellier.

Le premier a signé début juillet et est déjà apparu lors de tous les matchs amicaux, le second a débarqué la semaine dernière et a participé à son premier entraînement, ce lundi. Stephy Mavididi et Jonas Omlin constitue les deux premières recrues du MHSC, et peut-être les dernières du mercato d'été. Ils ont livré leurs premières impressions, en compagnie de leur président Laurent Nicollin.

Prêts à jouer ?

Blessés lors du dernier match amical contre Rodez, vendredi dernier, l'ancien attaquant du DFCO a expliqué qu'il n'était "pas prêt à jouer", qu'il était "trop tôt" pour livrer un diagnostique, et qu'il devrait "recevoir des soins au niveau de la cheville".

Touché fin juillet en championnat contre Saint-Gall (cuisse), le portier est quant à lui remis sur pied et a participé à son premier entraînement. Il se dit "prêt à montrer ses qualités". Il a ajouté qu'il allait "regarder des matchs de Montpellier prochainement, se repasser ceux de Geronimo Rulli la saison passée".

Premières impressions ?

Stephy Mavidi évoluait à Dijon la saison dernière, prêté par la Juventus de Turin. Il avait, selon le président bourguignon, affirmé vouloir rentrer en Angleterre, raison pour laquelle il se serait opposé à ce que Dijon lève l'option d'achat dont le club disposait, pour au final rejoindre l'Hérault. A ce sujet, Stephy Mavididi ne s'est pas étendu et a simplement expliqué que "Montpellier constituait la meilleure étape" dans sa carrière et pour sa vie personnelle. Il a aussi affirmé "se sentir déjà très bien" avec ses nouveaux partenaires.

De son côté, Jonas Omlin n'avait jamais quitté son pays avant de débarquer en France. Il était convoité par plusieurs écuries mais a finalement opté pour le MHSC. Les "discussions avec Bruno Carotti" ont beaucoup compté, a-t-il réagi.

L'Euro en vue

Interrogés sur leurs ambitions internationales, les deux hommes ont affirmé qu'elles étaient grandes. "L'Euro est un vrai objectif, c'est à la fois important pour le club et pour le joueur. Tout footballeur veut y participer", a indiqué Jonas Omlin.

De son côté, Stephy Mavididi a expliqué : "bien sûr ! C'est toujours dans un coin de ma tête, mais il faut d'abord bien joué pour son équipe, et si c'est le cas, alors ça pourrait se produire".

De nouvelles recrues ? Des départs en vue ?

Sauf départs, qui ne sont pas à exclure d'ici octobre, le MHSC a sans doute bouclé son recrutement. Laurent Nicollin n'a pas exclu l'arrivée d'un renfort, mais le conditionne tout de même, au moins officiellement, au départ d'un ou plusieurs éléments. Le président a par ailleurs précisé que jusqu'à aujourd'hui, "aucune offre n'était parvenue" sur son bureau.

Un amical contre le FC Metz à Besançon

Alors que le championnat redémarre le weekend prochain, le MHSC devra patienter. Avec la qualification de Lyon en demi finale de Ligue des Champions, le premier match de championnat prévu contre l'OL est reporté. Pour compenser, les héraultais joueront un amical contre le FC Metz, ce samedi à Besançon, à 17h, à huis-clos.

Au sujet de la réception de Lyon, en septembre, pour la première à domicile, Laurent Nicollin a confirmé avoir demandé une dérogation afin d'accueillir plus de 5.000 spectateurs et supporters : "Pour le moment, on n'a pas senti un vent de joie à la préfecture pour nous autoriser à jouer à 8.000 contre Lyon".