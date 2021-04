Le Montpellier Hérault tend la main aux étudiants et leur offre des repas

Le MHSC distribue ces jeudi et vendredi quelque 600 repas aux étudiants des facs de lettres et de sciences. Un coup de main alors que beaucoup d'entre eux sont frappés par la crise économique liée à la pandémie.

Certains ont perdu leur petit boulot ou ne peuvent plus prétendre à en obtenir. D'autres ont vu les revenus de leurs parents chuter ces derniers mois, en raison de la crise économique liée à la Covid-19. De nombreux étudiants font ainsi face à de grosses difficultés pour se nourrir. Le MHSC, via son fonds de dotation Espoir Orange et Rêve Bleu et le traiteur Monsieur Louis, a donc décider de se mobiliser. À l'initiative du président Laurent Nicollin, 600 repas seront distribués sur le campus de l’université Paul-Valéry ce jeudi, et vendredi sur le campus de la faculté des sciences.