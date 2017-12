Montpellier, France

Montpellier a fait match nul (1-1) samedi soir à Angers lors de la 17e journée de Ligue 1. Une rencontre sur la pelouse de l'avant-dernier du championnat qui a suscité de la déception chez les supporters pailladins.

Angers-Montpellier en 3 tweets

Très déçus, mais au même temps on méritait pas mieux ce soir, alors qu'il y avait largement la place pour les 3 pts. 😕⚽ #SCOMHSC#TeamMHSC — Amedmoh (@aamaazigh) December 9, 2017

L'impression qu'on est sur le fil du rasoir mais ne pas perdre (encore une fois) montre la force du groupe. 3pts contre Metz et notre première partie de saison sera parfaite comptablement. #TeamMHSC — Antoine (@AntoineBed) December 9, 2017

Bordel, personne nous avait prévenu que le SCO c'était le Brésil... #SCOMHSC — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) December 9, 2017

Chaud derrière au classement

Le Montpellier Hérault est 7e au classement. Mais derrière c'est l'embouteillage. Trois points séparent les pailladins du 15e Saint-Etienne.

Prenez par exemple Amiens, le promu, 11e de Ligue 1. Un club dont le stade fait plus souvent l'actualité que les performances des joueurs sur le terrain. Quand on regarde leur match face à Lyon le week-end dernier, ils semblent plus solides.

Le classement de Montpellier est peut être un trompe-l’œil. Il ne faut pas oublier que de gros clubs sont derrière nous : Nice, Saint-Etienne, Bordeaux, Lille.

Quand même du positif

Un point positif relevé par des internautes. Montpellier n'est plus une équipe qui relance les clubs à la cave. On ne va pas le dire trop fort parce que Metz, la lanterne rouge, arrive samedi soir à la Mosson.