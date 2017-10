Le Montpellier Hérault vu du web - De l'espoir à la désillusion contre Rennes

Samedi soir contre Rennes, les supporters du MHSC sont passés par toutes les émotions. Le peuple orange et bleu a d'abord espéré, s'est ravisé puis s'est énervé. Tour d'horizon de vos réactions.

Une soirée de cauchemars à la Mosson samedi soir. A quelques jours de fêter Halloween, les supporters du Montpellier Hérault ont vécu une soirée étrange. Le genre de soirée où l'on se demande le lendemain ce qui s'est passé sans vraiment trouver d'explication. On rembobine le fil de la journée.

Espoir...

Tout commence samedi au petit matin. Nous sommes un jour de match à Montpellier. Café, croissants, confiture sur les tartines et un premier tweet.

Bonjour à ceux qui jouent un match clé ce soir sans s’en rendre compte. #labascule#top10#TeamMHSC — Riné Gérard (@RineGerard) October 28, 2017

Petit à petit la pression et les ambitions grandissent au sein du peule orange et bleu.

Jour de match ! 🔶🔷 Road to europe ?? 😅 #TeamMHSC — J.b MHSC (@MHSC_347) October 28, 2017

Il est 19 heures et la soirée foot commence sur France Bleu Hérault. Les supporters arrivent au stade et souvent en famille avec un super moment à l'antenne. "Allez la paillade" lance Morgane de Boisseron, sa femme et sa petite fille.

"Allez la paillade" Copier

...doutes...

20 heures, coup d'envoi du match avec Philippe Sers. Beau clin d’œil de Lee Zou sur Twitter.

Sersou et une radio qui date de la Préhistoire : que demande le peuple?

Allez Paillade!! 🔶️🔷️#MHSCSRFC#TeamMHSCpic.twitter.com/xeA6dJ0prD — Lee Zou ☮ (@Karukera34) October 28, 2017

Au fil des minutes et des occasions ratées de Giovanni Sio pour Montpellier, les supporters se crispent.

#TeamMhsc#MHSCSRFC Dur dur face à une équipe qui ne se livre pas.. — Cristo34000 (@Cristo34000) October 28, 2017

Sio, l'avant-centre qui a fait plus de faute dans sa carrière qu'il n'a mit de but... Mais, il est excellent, n'est-ce pas ?! #teammhsc — Quelqu'un (@MHSC2017) October 28, 2017

...désillusion

Le but de Thomas Brandon pour Rennes à la 59e minute vient doucher les espoirs des pailladins.

Pourquoi on relance toujours les clubs/joueurs à la cave ? C'est quoi notre problème ? #TeamMHSC#MHSCSRFC — Juju of Montpellier (@jul_boud) October 28, 2017

Quel delilusion du match de ce soir ... #MHSCSRFC on avez une bonne lancée et là ce fut le drame ... #TeamMHSC#MHSC — 🇪🇸Federico Del 34 (@ElFredDel34) October 28, 2017

Trop d’imprécisions, manque d’envie, un sursaut d’orgueil à la minute hommage à Loulou. Trop peu pour espérer des points #MHSCSFRC#TeamMHSC — Maxime (@maxpouj34) October 28, 2017

Les supporters Montpelliérains se sont finalement consolés avec la victoires des féminines du MHSC (2-1) contre le Paris FC. Mais Montpellier devra vite se relancer en Ligue 1soir contre Amiens.