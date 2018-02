Le Montpellier Hérault vu du web - Le MHSC retrouve son football

Par Marion Bargiacchi, France Bleu Hérault

Grâce à leur victoire 1 à 0 face à Metz samedi 10 février, les footballeurs du MHSC pointent à la 5e place de la Ligue 1. Une victoire possible grâce au but de Giovanni Sio à la 23e minute qui propulse Montpellier à la 5e place de la Ligue 1. Et ça ne laisse pas les supporters indifférents !