Le Montpellier Hérault vu du web - Jérôme Roussillon et les caleçons

Une révélation pour le moins surprenante à propos d'un joueur du Montpellier Hérault. Lorsqu'il jouait à Sochaux, Jérôme Roussillon volait les caleçons de ses coéquipiers.

Est-ce une véritable passion du caleçon ou une simple blague ? En tout cas, Cédric Bakambu nous a dévoilé une facette de Jérôme Roussillon. Lorsque les deux footballeurs évoluaient à Sochaux.

L'actuel attaquant de Villarreal a révélé sur SFR Sport que Jérôme Roussillon piquait les caleçons de ses coéquipiers.

"Il avait pour habitude de voler les caleçons des autres. Il arrivait toujours en avance à l'entraînement pour de faufiler"

Cédric Bakambu ne sait pas en revanche si cette pratique perdure en ce moment du côté de Grammont au Montpellier Hérault.

Cet actuel joueur de Montpellier qui avait cette improbable habitude de voler les caleçons de ses coéquipiers dans #LeVestiaire du @FCSM_officiel ! 😂😅🤣 pic.twitter.com/VYxawAYCZq — SFR Sport (@SFR_Sport) November 10, 2017

Laurent Nicollin critique Monaco

Cette semaine est marquée aussi par les propos détonnants de Laurent Nicollin dans SO Foot. Le Président du Montpellier Hérault a critiqué l'AS Monaco, le champion de France en titre. "Quid des avantages fiscaux de Monaco ?" s'interroge Laurent Nicollin et d'ajouter "je trouve ça plus dégueulasse que le recrutement du PSG. Si tu tapes sur Paris, tapes sur Monaco."

"Les avantages fiscaux de Monaco [...] je trouve ça plus dégueulasse que le recrutement du PSG"

Un message plutôt direct au président de Lyon, Jean-Michel Aulas dont l'activité principale est de gérer son club, tweeter et critiquer le PSG. De quoi donner un peu de piment au match ce dimanche entre Lyon et Montpellier pour la reprise de la Ligue 1 sur France Bleu Hérault.