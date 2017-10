Le Montpellier Hérault vu du web - La muraille Benjamin Lecomte

Sans lui, Montpellier n'aurait pas gagné dimanche contre Nice. Le gardien Benjamin Lecomte a été impérial face aux attaquants azuréens à l'image de son début de saison.

La muraille Lecomte, patron des remparts Montpelliéraines. C'est sans doute le meilleur joueur du côté de Grammont cette saison. Il est difficile de faire des reproches au gardien du MHSC Benjamin Lecomte.

Dimanche face à Nice, il a réalisé un festival d'arrêts décisifs notamment en première période. Les attaquants niçois se sont cassés les dents sur le défense de Montpellier. Même sur le but de Falcao à Monaco, Benjamin Lecomte est dessus et e match face à Paris on en parle même pas.

Inventons le Prix Yachine de l'arrêt de l'année pour @Benj_Lecomte et son "miracle" devant Pléa et Balotelli 😵Prodigieux 🙏 #MHSCOGCN — Roy Bean (@RoybeanRoy) October 16, 2017

Une défense en béton

Au delà de la comparaison historique, Lecomte et la défense c'est le point positif du début de saison. Six buts encaissés en 9 journées. La saison passée au même stade de la compétition, Montpellier avait pris 17 buts.

📱Le @MontpellierHSC vu du web avec @RomainBerchet ! On vous parle de la muraille Benjamin Lecomte #ClubSerspic.twitter.com/u6rkxBCSwK — France Bleu Hérault (@bleuherault) October 16, 2017

Montpellier n'a encaissé qu'une seule fois deux buts c'était 4e journée face à Dijon (défaite 2-1). Pas de grosse claque avec 3 ou 4 buts pour le moment. La muraille Benjamin Lecomte a encore de beaux jours devant elle.