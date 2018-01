Bonne année 2018 aux joueuses et aux joueurs du @MontpellierHSC, au staff et à toute la #TeamMHSC !! 🥂🎉

Je vous souhaite la santé surtout et des victoires à foison.

En espérant maintenir cette place au classement et un bon parcours dans les coupes nationales #MHSC 🔶🔷