La trêve hivernale arrive au bon moment. Mercredi soir, les footballeurs montpelliérains seront en vacances après leur match à Bordeaux.

Alors de là à dire que la situation du MHSC sent le sapin, c'est céder un peu vite à la panique après la défaite (3-1) samedi lors de la 18e journée de Ligue 1 contre Metz à la Mosson.

Repos pour tout le monde

Une grosse semaine de vacances pour les pailladins qui reprendront le chemin de l'entraînement le 29 décembre. La trêve nous laissera aussi le temps d'analyser cette "insulte" lancé dans les couloirs de la Mosson à la fin de Montpellier-Marseille.

"Tu es un santon Zitouni"

Djemel Zitouni, l'arbitre assistant du match, qui a signalé le hors-jeu de Vitorino Hilton sur le but refusé de Souleymane Camara.

"t'es une pipe ! Grosse me**e va !" 😳



Echange d'amabilités à la fin de #MHSCOM ⬇️ pic.twitter.com/TkbuN1t0HS — 19H30 SPORT (@19H30SPORT) December 4, 2017

Tensions sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux aussi la tension monte depuis quelques semaines. On voit apparaître les hashtags #Teamgirouette ou encore #TeamVentilateurs.

Certains dénoncent le retournement de veste de supporters qui vénéraient les pailladins après le match de coupe face à Lyon avant de les descendre en flèche après Metz.

Le retournement de veste est EN MARCHE... la versatilité chez certains supporters est assez dingue. Mercredi, c’était des héros, ce soir des nuls ? À La Mosson, on restait sur 8 buts en 3 matches... ce soir, on a manqué de tout. Cap sur Bordeaux ! #MHSCFCM#TeamMHSC Bravo Metz — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 16, 2017

Au sein de la #TeamMhsc il y a la #TeamVentilateur . Ceux qui passent leur tps à balancer des bruits sans infos, du vent quoi ! 🙂 https://t.co/WTFKrSypPS — Cristo34000 (@Cristo34000) December 17, 2017

Le titre de Jacques Dutronc est de circonstance.

Des vacances aussi pour nous

Les vacances arrivent peut-être à point nommé aussi pour nous.

Heu....Der Zak Copier

Oui c'est vrai comment il s'appelle l'entraîneur de Montpellier ? On le cite toute les deux phrases et impossible de nommé en direct. Et que dire des changements tactiques en plein match.

5-2-2-1 Copier

Bref peu importe, les joueurs sont toujours 22 sur le terrain. Promis en 2018, il y aura plus de débat, d'analyse mais on ne parlera pas de maillot.

"Tout simplement" Copier

D'ici là, on se retrouve mercredi soir dès 20 heures pour le dernier match avant la pause. Montpellier se déplace à Bordeaux.