Le Montpelliérain Laurent Nicollin, élu dirigeant de l'année par France Football

Six ans après son père Louis, le président du MHSC Laurent Nicollin est désigné meilleur dirigeant de l'année 2018 par le magazine France Football.

Montpellier, France

Son père, Louis Nicollin mort le 29 juin 2017, avait déjà reçu les honneurs de France Football à deux reprises : en 1988 et en 2012, l'année du sacre pour le MHSC, champion de France de la Ligue 1. En 2018 donc, c'est le fils Laurent Nicollin qui est désigné meilleur dirigeant par le magazine.

"Sérieusement, c'est une surprise pour moi. Une très belle surprise. Je ressens une vraie fierté, une joie intérieure et une belle émotion" a réagi Laurent Nicollin dans les colonnes de France Football. Il s'est plié au jeu des questions posées par des proches : Michel Mézy, Rolland Courbis, René Girard, Bruno Carotti pou encore Olivier Giroud. On parle de chansons paillardes, de régime, de mariage de banc de touche et, inévitablement, de son père.

Également cités dans la même catégorie, Jean-Michel Aulas (Lyon), Nasser al-Khelaïfi (Paris), Marc Keller (Strasbourg) et Noël le Graët (FFF). Signalons que dans la catégorie "meilleur joueur de ligue 2", c'est un ancien attaquant du MHSC qui est désigné : Gaëtan Charbonnier, recruté par Montpellier,; au lendemain du titre de champion.

La distinction de Laurent Nicollin intervient quelques jours à peine après celle d'un autre Montpelliérain : Patrice Canayer, désigné meilleur entraîneur du monde par le site spécialisé Handball Planet, récompense qui vient couronner une saison magnifique du MHB avec le titre en Ligue des champions.