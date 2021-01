La fierté retrouvée des supporters du TFC

Les résultats du TFC, aujourd'hui deuxième de Ligue 2, enchantent les supporters, après des années bien difficiles. Tous prennent du plaisir à suivre les matches, même à distance à cause du Covid.

Même en dehors du stade, à cause du Covid, les supporters du TFC vibrent avec la réussite de leur équipe.

Même sous le masque, le sourire est de retour sur le visage des supporters du TFC. Après la saison catastrophique de l’an dernier, la descente sportive, la crise sanitaire, et la vente du club, le Toulouse Football Club est aujourd'hui deuxième du championnat de Ligue 2, après une victoire contre le Paris FC, mardi soir.

"Ca nous change des trois années passées, ça fait énormément de bien", résume Alain Grolier, le président du club "Les supporters des Violets". Et c'est d'autant plus bienvenu dans un climat de sinistrose dû au Covid-19. Les fans du TFC arrivent à vibrer derrière leur écran, faute de ne pouvoir aller au stade à cause de l'épidémie.

Alain Grolier en a d'ailleurs félicité les dirigeants toulousains : "J'ai envoyé un petit mot à l'entraîneur Patrice Garande et au président Damien Comolli, pour leur souhaiter les voeux. Je leur ai dit que tout ça nous redonnait l'envie, et le sourire".

Avant, on nous prenait pour des rigolos

"Fierté retrouvée" aussi pour Marie Gaiola, la présidente de "Visca Tolosa", un autre club de supporters, qui juge que le TFC en est pleine "renaissance", comme au début des années 2000, où le club rétrogradé en National, avait retrouvé la Ligue 1 en l'espace de seulement deux saisons.

"On est heureux de voir cette équipe !", s'enthousiasme Maria Gaiola. "Avant, on nous prenait pour des rigolos. Pendant longtemps, les gens avaient un peu honte d'avoir le maillot du Téf. Mais aujourd'hui, c'est une fierté !"