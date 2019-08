Le Stade du Moustoir de Lorient ouvre ses portes

Lorient, France

Saviez-vous qu'Arsène Wenger aurait pu être entraîneur du FC Lorient ? Et que le premier joueur amateur à être sélectionné en Equipe de France était Lorientais ? Des anecdotes comme celles-ci, le Moustoir en est rempli. Ça tombe bien : pour la première fois il a ouvert ses portes au public cet été.

Les supporters ayant fait le déplacement sont heureux de pouvoir visiter les entrailles du stade de leur équipé préférée. Certains comptent même sur cette visite pour tenter de rentrer dans la peau d'un joueur professionnel. "J'ai toujours pu assister aux matchs dans le Moustoir, et c'est toujours très intéressant de voir l'envers du décor d'un club comme celui-ci, raconte Kylian, étudiant et fan du FC Lorient depuis son plus jeune âge. _C'est intéressant de voir ce que les joueurs ressentent_, de pouvoir s'imaginer être à leur place et vibrer sous les couleurs de ce maillot."

Une immersion dans la vie du club

L'idée de faire visiter le stade est venue à la direction au printemps. Chaque session rassemble en moyenne une trentaine de personnes. "On s'aperçoit que de plus en plus de stades et de grands clubs organisent des visites de leur stade, explique Emmanuel Robert, directeur commercial et marketing du FC Lorient. Et on s'est dit que nous aussi, à notre échelle, on pouvait intéresser les gens et créer du lien avec notre public en ouvrant les coulisses du Moustoir." L’expérience pourrait être reconduite l'année prochaine.

Et que ce soit dans les vestiaires ou à quelques pas de la pelouse, l'immersion semble réussie pour les participants. "Ça me donne vraiment envie de jouer. Dommage qu'on ne puisse pas courir sur la pelouse, que je ne puisse pas enfiler mes crampons et mettre quelques buts", s'amuse Kylian.