Le MSB s'impose face à l'Asvel

Pour la sixième fois de la saison, l'Asvel a perdu. Et cette fois, c'est à Antares que le leader incontesté de Jeep Elite a mordu la poussière ! Score final : 89 à 83.

Avec trois Français dans son cinq majeur (Eito, Bigote, Yeguete), le MSB entame le match de manière solide grâce à un bon jeu intérieur et quelques transitions rapides. Bilan : +8 à la fin du premier quart-temps (23-15). Sous l'impulsion d'un Will Yeguete de gala (12 points, 9 rebonds, 2 interceptions), le MSB enfonce le clou dans le deuxième quart et prend le large jusqu'à +15 (37-22), avant de perdre en précision en attaque et de donner plusieurs fautes en défense. Ca ne pardonne pas : l'Asvel recolle à la mi-temps (43-40).

Au retour des vestiaires, les forces s'équilibrent mais le pivot croate de l'Asvel, Miro Bilan, prend l'ascendant dans la raquette et le leader de Jeep Elite passe devant pour la première fois depuis longtemps (50-51). Cependant, le champion en titre emmené par Thompson (17 points à 88 % de réussite !) et Ray (18 points) repart de plus belle. Très agressifs en défense, parvenant notamment à museler le jeune meneur de l'Asvel Théo Malédon, le MSB reprend quelques longueurs d'avance pour finir le troisième quart-temps à +5 (62-57).

Dans le dernier quart, l'Asvel rattrape un peu son retard en trouvant quelques positions faciles à trois points, mais les Sarthois conservent un esprit combattant, défendent dur et s'appuient sur un très bon Richard Hendrix à l'intérieur : 85-78 à deux minutes de la fin, Antares se lève, le succès lui tend les bras... Les cinq lancers d'affilé obtenus par les visiteurs n'y changeront rien. "Ici, ici, c'est Le Mans !", scande la salle qui chavire de bonheur avec une victoire importante face au leader du championnat. Avec cette 12e victoire, le champion en titre continue de regarder devant et reste au contact pour la course aux play-offs.