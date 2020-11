Le Nîmes Olympique à Reims pour relever la tête

Le 4 octobre dernier, à la Mosson. L'euphorie. Le Nîmes Olympique était sur son petit nuage. Les Crocos venaient de remporter un derby historique (1-0) à Montpellier. Depuis ? Plus rien, ou presque. Quatre revers d'affilée en championnat : face au PSG (0-4), à Bordeaux (0-2), contre Metz (0-1) et Angers (1-5), soit un seul but marqué pour douze encaissés sur cette période. Lourd, très lourd, alors que les hommes de Jérôme Arpinon se déplacent se dimanche après-midi à Reims.

Avant cette onzième journée de Ligue 1, le Nîmes Olympique pointe à la 18e place du championnat, les rémois sont juste devant , à la seizième place.

Absents (NO) : L. Deaux (susp), Briançon et Melling (genou), Depres, Sarr

Vous pouvez suivre la rencontre ici en direct grâce à France Bleu Gard Lozère, avec les commentaires de Romain Collet-Gaudin, Patrick Champ et Luc Carrascosa.

Coup d'envoi : 15h, stade Delaune.