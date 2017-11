Le Nîmes Olympique désormais 2é de Ligue 2

Le Nîmes Olympique ne cesse de monter au classement de Ligue 2. Le club est désormais 2é après sa victoire 4-1 face à Quevilly-Rouen hier soir.

On n'arrête plus les crocos! Ils ont une fois de plus gagné hier soir. Cette fois face à Quevilly-Rouen. Et une fois de plus sur un score fleuve: 4-1. Avec un triplé d'Umut Bozok, qui ne cesse de marquer ces dernières semaines, et un de Renaud Ripart.

Nîmes est à deux points du leader Reims qui joue lundi au Havre.