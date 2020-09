Le Nîmes Olympique en deuil

Les crocos sont en deuil. Daniel Charles-Alfred est décédé ce jeudi à l'age de 86 ans, chez lui en Martinique. Surnommé "la pieuvre " pour ses grands tacles, Daniel Charles-Alfred a porté le maillot du Nîmes-Olympique de 1958 à 1968 et disputé durant cette décade plus de 340 matches. Ce défenseur central, international 4 fois a également été finaliste avec les sang et or de la coupe de France 61.

Il avait mis un terme à sa carrière en 1970 à l'AC Arles