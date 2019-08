Le Nimes Olympique gagne son premier match de la saison contre Brest (3-0)

Nîmes, France

Six recrues (Duljevic, Bernardoni, Deaux, Martinez, Fehrat, Philippoteaux) étaient titulaires sur la pelouse des Costières pour le récital nîmois.

Une rencontre parfaite sur tous les plans

Le Nîmes Olympique a régalé ses supporters et les auditeurs de France Bleu Gard Lozère contre le promu brestois. Des actions magnifiques ponctuées par des buts somptueux : Zinedine Fehrat dès la 2e minute ouvre le score après un beau raid, il marque du droit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Théo Valls, Nimois de naissance, inscrit lui aussi sa première réalisation de la saison, mieux il marque son premier but en Ligue 1, il enroule parfaitement sa frappe du droit, lui le gaucher, des vingt mètres, son tir trouve la lucarne ! Et que dire de la merveille de Kevin Denkey à la 94e minute, il effectue une reprise acrobatique dos au but du droit des 18 mètres qui lobe le gardien breton ! Un but extraordinaire qui fait de l'international Togolais le meilleur buteur du Nimes Olympique (2 réalisations). Autre point positif : le premier clean sheet de la saison. Paul Bernardoni n'a pas encaissé de but et c'est très important avant de se reposer "un peu" puisque l'Equipe de France joue contre l'Albanie le samedi 7 septembre 2019.

Une victoire qui lance le début de la saison

Comme le dit Pablo Martinez, Nimes a réalisé un match complet : "C'est une soirée parfaite, une première victoire avec la manière, un public en feu. Tous les ingrédients étaient réunis pour passer un excellent moment. Il fallait gagner et bonifier le point pris à Monaco, c'est fait !" Le joueur formé au club a même chambré Théo Valls au micro de France Bleu Gard Lozére sur son beau but : "Théo n'a pas fait exprès, pied droit, il n'a jamais tiré comme ça. Je suis vraiment très content pour lui."

Prochain match des Crocos, le samedi 14 Septembre à 20h contre Dijon au stade Gaston-Gerrard pour la 5e journée de Ligue 1. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre le match en direct et en intégralité.