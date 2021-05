Le Nîmes Olympique ne lâche rien dans la course au maintien et s'impose à Metz

Le Nîmes Olympique gagne 3-0 à Metz, et n'a pas encore abdiqué dans la course au maintien en Ligue 1.

Le Nîmes Olympique est toujours vivant ! Les Crocos arrachent à Metz une victoire de l'espoir, celle d'un hypothétique maintien en Ligue 1. Les hommes de Pascal Plancque sont allés s'imposer 3-0. Il ne reste plus que deux journées de championnat à disputer. Pour l'instant, Nîmes reste avant-dernier mais revient à deux longueurs du FC Nantes, 18e et en position de barragiste. Rien n'est encore définitivement scellé dans la course au maintien parmi l'élite dans le duel à distance entre nîmois et nantais.

C'est Lamine Fomba, qui ouvre le score (61e) en trompant Baptiste Reynet. Six minutes plus tard seulement, l'incontournable Renaud Ripart fait le break. Enfin, à la 88e minute, Zinedine Ferhat alourdit le score en faveur des Crocos.

Les nîmois reçoivent l'Olympique lyonnais dimanche prochain, aux Costières (21h).

