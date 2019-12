VIDEO - Le Nîmes Olympique organise une collecte de jouets pour Noël !

Et si faisiez une bonne action ce samedi aux Costières?

Nîmes, France

A 2 semaines des fêtes de Noël, le Nîmes Olympique organise une grande collecte auprès de ses supporters. Les fans des Crocos sont invités ce samedi à déposer des jeux, des jouets, qui ne serviraient plus aux familles mais qui sont toujours en bon état. Ils seront évidemment redistribués très rapidement. L'opération est prévue juste avant la rencontre entre Nîmes et le FC Nantes, dernier match de l'année à domicile et en Ligue 1 pour les Crocos.

L'ensemble des cadeaux rassemblés sera ensuite remis aux enfants de la Croix Rouge.