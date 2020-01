Le Nîmes Olympique s'impose face à Tours

Les Crocos ont arraché leur qualification aux tirs au but (4-2) en seizième de finale de Coupe de France face au Tours FC, au stade de la Vallée du Cher.

Les Crocos s'imposent aux tirs au but face au Tours FC (4-2) en 32è de finale de Coupe de France

Après Bordeaux, Nantes et Monaco, Nîmes est la quatrième équipe de ligue 1 à se qualifier pour les seizièmes de finale de Coupe de France face aux Tourangeaux. Le Tours FC, qui évolue en National 3, est remonté deux fois au score pendant le temps réglementaire (2-2), poussant les Crocos en prolongations et les forçant à décrocher leur qualification aux tirs au but (4-2).