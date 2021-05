Le Nîmes Olympique sans filet face à Reims

Plus aucun droit à l'erreur pour le Nîmes Olympique. Les Croocos jouent une grande partie de leur survie en ligue 1 face à Reims ce dimanche après-midi aux Costières. A quatre journées de la fin du championnat, les Nîmois se retrouvent à nouveau dans la charrette des relégables, à la 19e place du classement, après leur défaite rageante à Lens dimanche dernier. De leur côté les Rémois sont tranquillement installés en milieu de tableau à la 11e place.

Dans la course au maintien, ce n'est pas l'étape la plus difficile, mais c'est peut-être la plus piégeuse. Les Rémois n'attendent plus rien de ce championnat. Avec 41 points au compteur ils ont assuré leur maintien et ils sont trop loin pour se mêler à la course aux places européennes. Cela signifie qu'ils ne viennent pas disputer un match de muerte aux Costières, mais à l'inverse ils débarquent sans la moindre pression et c'est précisément là que réside le principal danger pour les crocos à savoir affronter une équipe qui peut se permettre d'évoluer complètement libérée, sans penser une seule seconde au résultat et à ses conséquences.

Tout l'inverse des Nîmois qui ont joué avec le frein à main contre Strasbourg et Lens, comme tétanisés par l'enjeu alors qu'ils étaient pourtant en supériorité numérique et qui ont laissé échapper des points précieux, peut-être même vitaux. Il n'est pas encore trop tard mais cette fois les crocos n'ont plus le choix, eux qui ne sont déjà plus maitres de leur destin. Tout autre résultat qu'une victoire cet après-midi ne les condamnerait pas encore définitivement, pas mathématiquement en tout cas, mais ca serait tout comme.

Même s'ils ne pourront pas être dans le stade, les supporters appellent une nouvelle fois à se rassembler pour soutenir leur équipe malgré leur déception.

Nîmes Olympique - Stade de Reims : coup d'envoi à 15h. A suivre en direct sur France Bleu Gard Lozèreavec Romain Collet-Gaudin et Patrick Champ. Rendez vous dès 14h30 pour l'avant-match.