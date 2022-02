Le Nîmes Olympique veut dissoudre l'association des Gladiators

"Fumigènes, insultes et défaite, le club porte plainte." Le ton est donné clairement avec le communiqué officiel publié ce lundi soir par le Nîmes Olympique. Le club entame un nouveau bras de fer avec une frange de ses supporters. Rani Assaf, président du Nîmes Olympique, déclare porter plainte contre les Gladiators et même viser la dissolution complète de ce groupe de supporters. La raison ? Bien plus encore que les fumigènes craqués dans l'enceinte nîmoise, et qui risquent encore de coûter des amendes au club. Ce sont surtout les insultes de quelques dizaines de membres du groupe, ce samedi, en marge du match face à Dunkerque (défaite 1-0) au stade des Costières. Dans les tribunes, également, une banderole avait été déployée avec ce message : "Assaf casse-toi".

"Après 3 victoires consécutives, et une forme de sérénité retrouvée, Nîmes Olympique ne perd pas que le match, samedi soir aux Costières." Nîumes Olympique (communiqué)

"Devant un public familial médusé par ces nouvelles provocations, chants insultants, xénophobes, homophobes et inacceptables ( Rani Assaf est une sal.., Assaf fils de p…, Assaf Assaf on t’en…, Assaf casse toi le club est aux Nîmois ), la direction du Club, qui ne manque pas d’éléments probants, va porter plainte contre l’association et les individus identifiés", est-il précisé dans le communiqué.

Le club ajoute aussi très clairement entamer "les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin de dissoudre l’association « Gladiators Nîmes » : le comportement et l’attitude de ses membres étant manifestement contraire à son objet et nuisant gravement aux intérêts du Club".