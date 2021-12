Le nîmois Yassine Benrahou joueur du mois de novembre en Ligue 2 ?

Sera-t-il récompensé ? Enfin un peu de lumière dans le long tunnel du Nîmes Olympique ? Auteur de six buts et cinq passes décisives en dix-huit maths de Ligue 2, le nîmois Yassine Benrahou est retenu parmi les trois joueurs éligibles aux trophées UNFP pour être élu joueur du mois de novembre 2021. Il vient de marquer deux buts en novembre, à Sochaux et contre Rouen Quevilly.

En lice également : le toulousain Rhys Healey et Sébastien Salles-Lamonge (SC Bastia).

Pour voter, le lien des Trophées UNFP.