Le nouveau capitaine de l'OGC Nice Pierre Lees-Melou invité de 100% Aiglons

Au lendemain de la défaite de l'OGC Nice dans le derby de la Côte d'Azur face à Monaco, le milieu du Gym Pierre Lees-Melou est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir sur France Bleu Azur. Avec lui on va évoquer son nouveau rôle de capitaine et faire le bilan comptable au quart du championnat.

Avec Walter Benitez il a probablement été le seul Aiglon à la hauteur du derby dimanche à l'Allianz Riviera. Buteur en seconde période pour redonner espoir aux siens, Pierre Lees-Melou n'a pas suffit pour empêcher une première défaite à domicile en Ligue 1 face au voisin depuis 2015 (1-2). Capitaine rouge et noir depuis la grave blessure au genou de Dante, Lees-Melou est l'invité ce lundi soir de 100% Aiglons sur France Bleu Azur.

3 buts lors des 4 derniers matchs de Ligue 1

Auteur de son 3e but de la saison face à Monaco, PLM surnage quand ses coéquipiers se noient, comme à Leverkusen il y a deux semaines. Alors que son association avec Morgan Schneiderlin semblait amener de l'équilibre à l'édifice niçois, l'international français a reculé d'un cran face à l'ASM dimanche pour amener son expérience au sein de la jeune défense du Gym.

Une expérimentation ratée de Patrick Vieira, qui a reconnu après la rencontre qu'il y avait eu "plus de points négatifs que positifs" dans ce système. Ce revers rétrograde en tout cas le Gym à la 8e place du classement juste avant la trêve internationale, alors qu'il pourrait être ce lundi seul 2e. Avec Pierre Lees-Melou et l'équipe de 100% Aiglons on va justement faire un premier bilan comptable alors qu'on vient de dépasser le quart du championnat.