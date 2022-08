Le nouveau maillot de l'ASNL déjà victime de son succès

Fraîchement dévoilé le 4 août dernier, le nouveau maillot de l'ASNL semble victime de son succès. En effet, en attendant un réapprovisionnement des stocks, il n'est plus possible de trouver des exemplaires à toutes les tailles à la boutique ou en magasin.

La vidéo de présentation du nouveau maillot de l'ASNL avait fait sensation, visionnée près de 34 000 fois sur le réseau social Twitter depuis sa sortie le 4 août dernier. Peut-être même trop, puisque les premiers stocks sont déjà tout proches de l'épuisement.

100 premiers maillots partis en quelques minutes

"On aura des maillots dans les prochains jours, à la boutique du stade Marcel-Picot et directement en magasin Decathlon, a témoigné Nabil El Yaagoubi, le directeur général adjoint du club. Mais en ce moment tout est compliqué dans la logistique et le transport..."

Estampillés Kipsta, nouvel équipementier du club lorrain, les 100 premiers maillots de l'édition limitée sont partis à vitesse grand V. "Ça fait plaisir de sentir cet engouement ! Ca veut surtout dire que l’on a visé relativement juste sur la conception de ces maillots", se félicite El Yaagoubi.

Prendre son mal en patience

C'est en revanche moins réjouissant pour les supporters rouge-et-blanc, qui doivent prendre leur mal en patience le temps que de nouveaux maillots arrivent à la boutique du stade. Au magasin Decathlon de Houdemont, partenaire direct du club, il ne reste déjà qu'une poignée d'exemplaires.

L'AS Nancy-Lorraine s'en est d'ailleurs excusé sur ses réseaux sociaux, remerciant au passage le soutien sans faille de ses supporters.