Le nouveau maillot de l'ASNL présenté dans une vidéo

C'est une image toujours très attendue et encore plus après une descente et une cassure entre l'AS Nancy Lorraine et ses supporters. Le maillot du club au chardon pour la saison de National a été présenté ce 4 août dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club. On y voit l'entraîneur Albert Cartier, son staff et ses joueurs rejoints par les supporters dans une course en direction du stade Marcel Picot.

Le maillot, produit par Kispta, la marque football de Decathlon reprend les classiques de l'AS Nancy Lorraine, deux bandes rouges sur un maillot blanc ainsi qu'un chardon. Détail savoureux, la présence des locaux des trois groupes de supporters que sont le Saturday FC, les Red Sharks et les ASNL Fans Connexion et l'inscription "Nancy, c'est vous".