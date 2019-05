L'OM dévoile le nouveau maillot pour les matchs à domicile

Adil Rami, Mario Balotelli et Morgan Sanson, lancent la nouvelle campagne « Le Flow de Marseille ».

Marseille, France

Ça y'est le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille pour les matchs à domicile de la saison prochaine a été dévoilé. Il sera présenté officiellement ce vendredi après-midi et les joueurs le porteront ce vendredi soir pour la dernière rencontre du championnat de Ligue 1 face à Montpellier.

🔴 OFFICIEL ! L’OM présente son nouveau maillot domicile 2019/2020 ! pic.twitter.com/ZciE7LQ1Jn — Actu Foot (@ActuFoot_) May 24, 2019

Un maillot blanc de la marque PUMA pour une nouvelle saison avec de fines lignes blanches verticales. Le logo de l'Olympique de Marseille est toujours en haut à gauche et celui de la marque PUMA en haut à droite. Le club précise qu'une croix bleue a été apposée sur un insert blanc à l’arrière du cou en hommage à la ville et à son identité.

Il est très beau (moi j’aime) https://t.co/aGIRYFjmj5 — 𝓢𝓪𝓵𝓿𝓪𝓽𝓸𝓻𝓮 𝓡𝓲𝓲𝓷𝓪® (@TotoRiinaOM__) May 24, 2019

Dans son communiqué le club précise que : "L’Olympique de Marseille et Puma ont fait le choix de conserver une base blanche épurée, symbole d’authenticité et de pureté, avec de subtiles lignes bleues verticales sur l’avant du maillot qui sont une caractéristique du design des maillots historiques du club. Associées à un col V et à une coupe classique, ces spécificités sont des rappels forts aux traditions du club. "

Les trois olympiens Adil Rami, Mario Balotelli et Morgan Sanson ont été choisis pour lancer cette nouvelle campagne baptisée « Le Flow de Marseille ».

Ce maillot est accompagné d’un short blanc aux liserés bleus et de chaussettes blanches, il est disponible dans les boutiques officielles depuis ce vendredi matin. Cette année l'OM fête ses 120 ans !