le nouveau président du LOSC, Olivier Létang, est convaincu qu'il ne devra pas vendre de joueurs cet hiver

Olivier Létang s’est exprimé pour la première fois depuis le changement du propriétaire à la tête du LOSC. Après avoir rencontré les joueurs samedi matin, et avoir assisté à Lille PSG au stade Pierre Mauroy, le nouveau président et directeur général lillois avait donné rendez-vous aux médias.

L'ancien directeur sportif du PSG a débuté cette conférence de presse en prenant la parole pour dire sa fierté de se retrouver à la tête du club : "C'est un plaisir de devenir le président d’un club formidable, qui est une place forte du foot français. Une institution avec un des plus beaux centres d’entraînement qui est un superbe lieu de vie. Le club a aussi la chance d'avoir un effectif de qualité et un des meilleurs entraîneurs de France". Olivier Létang en a profité ensuite pour évoquer l'actualité du club lillois sans entrer dans les détails: "je suis arrivé seulement vendredi, j'ai besoin de faire le point sur les dossiers avant de vous donner plus d'éléments".

Cessation de paiement en janvier 2021

"Je ne veux pas parler des chiffres mais il est clair que le club rencontre des difficultés économiques. Sans changement le LOSC aurait pu se retrouver en cessation de paiement en janvier. Le fond Merlyn Partners va donc apporter des liquidités, et l'un de nos principaux objectifs sera de réduire la dette. On espère obtenir une stabilité économique et financière assez rapidement. Nous voulons passer à un modèle plus mesuré. On veut moins de pression économique."

Olivier Létang découvre le domaine de Luchin © Radio France - Charley Sylvain

Aucune obligation de vendre des joueurs en janvier

"Nous voulons un projet sportif le plus fort possible. La pile atomique, le meilleur outil marketing c’est d’être performant sur le terrain. Nous n’avons aucune obligation de vente. On gardera la meilleure équipe possible. Nous avons aujourd'hui 55 joueurs sous contrat, c'est trop. cela pèse sur la masse salariale".

Au revoir Monsieur Campos. Ingla reste

"Je vous confirme la fin du contrat qui liait le LOSC à Monsieur Campos. Nous allons repenser le mode de fonctionnement de la cellule de recrutement. Concernant Marc Ingla, il reste avec nous en tant qu’administrateur. J'ai besoin de quelqu’un qui fera la liaison, une personne qui connaît l’histoire du club".

Garder Christophe Galtier le plus longtemps possible

"Avec Christophe, nous avons une relation assez ancienne. On partage beaucoup de chose. Je suis très heureux de l'avoir à mes côtés. Il est sous contrat jusqu'en 2022. On discutera ensemble de ce sujet dans les prochaines semaines. Nous avons la volonté de le garder au-delà de la présente saison. Christophe ne va pas endosser en plus le costume de directeur sportif mais je veux l'intégrer dans nos choix futurs concernant le mercato."