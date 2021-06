Foot : le nouvel entraîneur du GF38, Maurizio Jacobacci veut " continuer sur cette vague positive " à Grenoble

Un italien de plus à Grenoble ! Maurizio Jacobacci a posé ses valises dans la capitale des Alpes, après avoir fait presque toute sa carrière de joueur puis d'entraîneur en Suisse. Il est depuis quelques jours le successeur de Philippe Hinschberger, parti à Amiens. Il a signé pour deux ans avec le GF38, 4e du dernier championnat de Ligue 2, et s'est confié à quelques jours de la reprise de l'entraînement.

France Bleu Isère : Qu'est ce qui vous a convaincu de signer au GF38 ?

Maurizio Jacobacci : "Grenoble a fait un très, très bon parcours, un excellent championnat cette année, donc ça voulait dire qu'il y a quelque chose en place de structuré, qui fonctionne. Et puis j'ai pu remarquer une ambiance familiale ce qui est important surtout pour un entraîneur qui vient de l'étranger même si la Suisse c'est tout près. Et puis, les discussions m'ont convaincues que ça peut être vraiment une belle histoire. Pour moi ça veut aussi dire s'ouvrir l'horizon, venir dans une ligue très intéressante, intensive et surtout de qualité technique parce que la Ligue 2 est très difficile".

"Je ne suis pas quelqu'un qui est assis sur le banc, qui regarde le match sans dire un mot" Maurizio Jacobacci

France Bleu Isère : Si vous deviez vous décrire, quel type d'entraîneur êtes-vous ?

Maurizio Jacobacci : "Moi, je suis quelqu'un qui est émotionnel, mais je suis quand même quelqu'un qui a un certain âge maintenant, qui est devenu aussi un petit peu plus calme. Je ne suis pas quelqu'un qui est assis sur le banc, qui regarde le match sans dire un mot. Donc, je suis quelqu'un qui essaye aussi par son être d'aider l'équipe par moment. Je suis quelqu'un d'ouvert à la discussion, avec le staff justement, on travaille en groupe moi, tout seul, je n'arrive pas à faire quelque chose, donc j'ai besoin de mes joueurs. Sans les joueurs, l'entraîneur n'est rien. Je suis quelqu'un qui est très humain. Ça veut dire qui aime le contact avec les personnes, mais qui aime aussi travailler dans l'organisation et dans la discipline".

France Bleu Isère : Avez-vous déjà une idée en terme de projet de jeu ou attendez-vous de mieux connaitre l'effectif ?

Maurizio Jacobacci : "J'ai eu le temps de voir les trois, quatre dernières journées de l'équipe pour me faire une meilleure idée de l'effectif et pas seulement des résultats. J'ai pu remarquer qu'il y avait vraiment de la qualité dans cette équipe, très structurée. C'était la deuxième meilleure défense et je sais pourquoi, parce que chacun avait un rôle à jouer sur le terrain. Ceux qui rentraient faisaient aussi leur part de travail et ça, c'est important. Maintenant on n'a pas beaucoup de temps donc, il faudra être assez rapide pour connaître les joueurs, mais le caractère, la personnalité ça on ne peut vraiment les connaître qu'à travers le travail journalier que l'on va avoir. Pour moi, c'est important de trouver des bases, un travail fait ces dernières années et qui doit avoir une suite. La suite, c'est justement de continuer dans cette vague positive qu'il y a pu avoir la saison passée, où cette équipe a vraiment fait des sacrés résultats, il faut le dire".

Maurizio Jacobacci et le GF38 reprendront l'entrainement ce mercredi 23 juin.