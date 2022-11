Le nouvel entraîneur du Mans FC est Réginald Ray

C'est un retour pour Réginald Ray. Après avoir été attaquant et coach des Sang et or, ce footballeur de 54 ans revient au Mans. Le Mans FC annonce, ce mardi 15 novembre, son recrutement en tant qu'entraîneur.

Dans un communiqué, le club de foot du Mans indique que "Réginald Ray avait déjà été nommé à la tête de [son] équipe première en février 2020, juste avant la fin prématurée de la saison 2019-2020 de Ligue 2" pour cause de pandémie de coronavirus. Réginald Ray a déjà entraîné Le Mans FC mais pour un seul match en compétition : c'était en mars 2020, face à Chambly, une semaine après avoir succédé à Richard Déziré.

Originaire du Pas de Calais, cet entraîneur est resté beaucoup plus longtemps au Mans pendant sa carrière de joueur : deux ans. Il a été l'attaquant du MUC 72 entre 1997 et 1999. Il a marqué 29 buts en 62 matchs. Il a obtenu le titre de "meilleur buteur de Division 2 en 1998" selon le club.

Adjoint de Frédéric Hantz à Bastia, il avait ensuite secondé Rémi Garde à Aston Villa en Angleterre, avant de rentrer en France pour entraîner le Paris FC puis Valenciennes.

Sans club depuis 2020, Réginald Ray est devenu consultant sur Amazon pour la Ligue 2 depuis cet été 2022. Le mois dernier, il confiait au site spécialisé "13 heures foot" une "profonde envie de reprendre le métier d'entraîneur". Réginald Ray arrivera ce mercredi 16 novembre au Mans.