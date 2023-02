Le nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg Frédéric Antonetti : "J’y crois dur comme fer !"

Le président du Racing Club de Strasbourg Marc Keller a présenté Frédéric Antonetti à la presse ce mardi, avant qu'il ne dirige sa première séance d'entraînement dans la foulée. Le Corse a signé un contrat de six mois, avec une option pour rester un an de plus en cas de maintien.

Marc Keller mise sur son expérience

Le président du Racing Marc Keller a expliqué pourquoi il avait confié cette opération maintien à Frédéric Antonetti :

"J'était impressionné par sa motivation et sa soif de revanche. Ce qui a été décisif pour nous, c'est son expérience, sa connaissance de la Ligue 1 et de notre effectif. Je suis convaincu qu'on va s'en sortir, mais cela va se jouer à pas grand chose, sur des détails. L'expérience est donc un paramètre qu'il fallait prendre en compte et je pense que Frédéric est la bonne personne pour nous permettre d'atteindre l'objectif de rester en Ligue 1".

Frédéric Antonetti vient avec son adjoint Benoît Tavenot. Mathieu Le Scornet, qui avait assuré l'intérim après l'éviction de Julien Stéphan, va prendre une quinzaine de jours de congés. Il pourrait rester au club, mais pas dans le staff de l'équipe première.

"Travail et confiance"

Frédéric Antonetti veut avant tout que ses joueurs retrouvent de la confiance. "Un joueur qui est en confiance est bien meilleur", insiste-t-il. L'entraîneur expérimenté (il a dirigé 616 matchs en Ligue 1) entend être "un guide". Il promet d'être intransigeant sur "l'attitude et l'investissement" de ses joueurs. "Je ne connais qu'une valeur, le travail", martèle le sexagénaire.

"J'y crois dur comme fer pour le maintien, sinon je ne serais pas là, explique Frédéric Antonetti. Je ne pars pas d'une feuille blanche, je ne pars pas de zéro. Je n'ai eu que des bons échos sur le groupe. Il y a quelques soucis de blessés qu'il faut rétablir. Mon expérience va me permettre de dire quel est le bon chemin à suivre. Il y a deux mots qui vont revenir souvent, comportement et attitude".

Une revanche personnelle à prendre

Sans qu'aucun journaliste ne le lance sur le sujet, Frédéric Antonetti a insisté sur le fait qu'il avait "une revanche personnelle à prendre, parce que j'ai fini sur une situation d'échec à Metz. Quand Marc Keller m'a donné l'opportunité de rebondir, j'ai dit oui. Je ne serais pas allé n'importe où. Ce n'est pas une revanche contre qui que ce soit, c'est une revanche personnelle".

C'est la quatrième fois que Frédéric Antonetti prend une équipe en cours de saison et à chaque fois, ça s'était bien passé. À Bastia, à Saint-Etienne, à Lille, il était parvenu à assurer le maintien. On sent que l'échec de la relégation de Metz en Ligue 2 l'été dernier, la seule de sa longue carrière, l'a profondément marqué. Et il ne veut pas revivre une telle désillusion à Strasbourg.

Cette saison, Frédéric Antonetti a continué à suivre la Ligue 1 en tant que consultant pour Canal +. Il revient sur un banc de touche régénéré et gonflé à bloc : "J'ai perdu 15 kilos, je me suis occupé de moi. J'étais très fatigué l'année dernière et quand on retrouve l'énergie, on a envie de faire. Je ne peux pas rester inactif. Quand on me parle de retraite, je ne peux pas, je m'ennuie tout de suite. Il faut que je fasse. Et qu'est-ce que je sais faire ? Entraîner"!

Il avait débuté sa carrière de joueur pro à la Meinau

Frédéric Antonetti sait déjà avec quelle animation et quel système de jeu il veut faire jouer son équipe, mais il n'a pas souhaité dévoiler ses intentions. Le nouvel entraîneur strasbourgeois va vivre une entrée en matière dans un match crucial, samedi face à Angers, le dernier de Ligue 1, au stade de la Meinau, là où il a joué son premier match pro avec Bastia le 16 novembre 1982 (défaite 2 buts à 1 face aux Strasbourgeois).