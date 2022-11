Aviron Bayonnais Foot : le nouvel investisseur présente son projet pour professionnaliser le club

Le nouvel investisseur de l' Aviron Bayonnais Foot a présenté ce lundi à France Bleu Pays Basque le projet qu'il compte mener au sein de l'Aviron Bayonnais Football afin de le faire entrer dans une dimension professionnelle. Karim Fradin indique que la SAS [NDLR: Société Anonyme Sportive] a été immatriculée. L'ancien footballeur professionnel souhaiterait rénover les infrastructures du club ou encore relancer le projet d' académie des gardiens . L'idée affirme l**'ancien président des Chamois Niortais**, c'est que Bayonne devienne "le phare du football dans le Pays basque français."

Une montée en Nationale d'ici 5 ans

Le club centenaire , qui évolue actuellement en Nationale 3, aura désormais pour ambition de monter en Nationale. Pour cela, Karim Fradin reste discret sur la somme qu'il investira dans le club, mais dévoile son projet sportif. Pour atteindre son objectif, il veut intensifier les liens du club avec le pays basque espagnol "Il y a déjà un partenariat avec l'Athletic Bilbao qui est en cours. Donc forcément, on ira les rencontrer de nouveau. (…) On peut imaginer des formules de prêt de jeunes avec certains clubs espagnols (…) Par contre, il faut au moins monter en N2 pour qu'on puisse commencer à être intéressant."

La rénovation des infrastructures

Si l'entrepreneur estime que le stade Didier Deschamps est "très correct pour le niveau," il doit faire en revanche l'objet d'améliorations. Celui qui est par ailleurs gérant d'une société de conseil en football explique avoir connu la situation à Niort, qui "a vite montré ses limites" à cause de leur stade (...) Si on veut grandir, il y a un aspect structurel important". Un projet qui doit se faire en partenariat avec les collectivités, il s'agira d'un "accompagnement intelligent" précise Karim Fradin. Depuis son passage, les Chamois niortais évoluent en Ligue 2.

Développer les partenariats et attirer des investisseurs

Pour monter en Nationale, le quinquagénaire souhaite attirer des investisseurs et des partenaires, à l'échelle locale : "On est en train de créer une structure qui va s'appeler Baiona Développement et qui va aussi permettre à des acteurs locaux, voire même en dehors du Pays basque et notamment à des acteurs locaux, de nous accompagner dans ce projet. (...) C'est une aventure humaine dans laquelle on intègre des gens du territoire, qui aiment leur club, foncièrement leur club. Je ne serais pas venu à l'Aviron Bayonnais Football club si je n'avais pas senti cet amour pour ce club et cette envie de voir grandir ce club."